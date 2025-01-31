Взорвавшийся в Испании завод Rheinmetall выпускал оружие для Украины

Немецкая компания Rheinmetall, которой принадлежит завод в испанской провинции Мурсия, потерпевший ранее взрыв, — крупный поставщик оружия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«С заводов [компании] в Трубии, Бургосе, Навальморале, Эль-Гордо, Альбасете и Мурсии украинской армии поставляли 155-мм снаряды ERO2A1», — отмечает источник.

Известно, что ранения получили шесть сотрудников предприятия, один из них находится в тяжелом состоянии.

Недавно заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай обвинил Россию в покушении на Армина Паппергера — главу Rheinmetall. По словам представителя НАТО, для подобных целей в России вербуют «преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь или мигрантов».

Сам Паппергер прокомментировал эти слухи заявлением о том, что Россия «не очень довольна» компанией Rheinmetall, поскольку она помогает Украине.

Ранее Rheinmetall получил крупный заказ от минобороны Германии.