В Испании произошел взрыв на военном предприятии

В Испании произошел взрыв на заводе производящей снаряды для ВСУ Rheinmetall

В Испании произошел взрыв на заводе, производящей снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ) компании Rheinmetall. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радио Cadena Ser.

Инцидент произошел в городе Мурсия на юго-востоке страны. Ранения получили шесть сотрудников предприятия, один из них находится в тяжелом состоянии. По данным радиослужбы, на заводе взорвался резервуар, после чего начался пожар, распространившийся на близлежащий лесной массив.

Фабрика в Мурсии производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Продукция завода экспортируется в Турцию и Израиль.

3 мая 2024 года в Берлине загорелся завод оборонного предприятия Diehl. Пожар в четырехэтажном здании возник утром и был настолько сильным, что его не могли потушить на протяжении трех суток. Согласно информации представителя концерна, пожар случился на заводе, не относящемся к сектору вооружений, которые производит Diehl. Цех в Берлине специализируется на гальванизации, то есть покрытии металлом поверхности металлических изделий для автомобильной промышленности.

Ранее в Германии «нашли» русский след в пожаре на заводе в Германии.