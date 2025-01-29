NYT: ВСУ могли потерять сотни человек при отступлении от Великой Новоселки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли потерять несколько сотен военнослужащих при отступлении от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитика из компании Black Bird Group Паси Паройнена.

Эксперт отметил, что при отступлении украинским войскам нужно было перейти через реку и пройти более километра по затопленной равнине.

«Почти не было возможности отступить оттуда (от Великой Новоселки — «Газета.Ru»)», — сказал Паройнен.

26 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Великая Новоселка. По данным оборонного ведомства, этот населенный пункт был последним крупным рубежом ВСУ на Южнодонецком направлении.

29 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что правительство Украины сознательно обрекло гарнизон ВСУ в населенном пункте Великая Новоселка на поражение, запретив им отступать и сдаваться в плен.

Ранее эксперт рассказал об уничтожении бригады ВСУ в ДНР.