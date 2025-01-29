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Командование погубило гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР, запретив отступать

Рогов: режим Зеленского сознательно погубил гарнизон в Великой Новоселке в ДНР
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским сознательно погубил гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Великая Новоселка, запретив им отступать и сдаваться в плен. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Режим Зеленского сознательно погубил гарнизон ВСУ в Великой Новоселке, запретив им отступать и сдаваться в плен, хотя только запросов об отходе на новые позиции было не менее четырех», — сообщил собеседник агентства.

Рогов добавил, что в поселке были взяты в плен несколько групп украинских боевиков, остальные уничтожены. По словам собеседника агентства, у киевского режима была возможность спасти своих солдат. Однако командование пренебрегло этой возможностью, чтобы доложить Западу о лишнем дне удержания поселка.

До этого военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, что 110-я бригада Вооруженных сил Украины, которая занимала Великую Новоселку в Донецкой народной республике, была полностью разгромлена. По его словам, украинская бригада попала в «котел» российской армии.

В свою очередь 26 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Великая Новоселка. По данным оборонного ведомства, этот населенный пункт был последним крупным рубежом ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее российский боец рассказал, как туман помог спецназу войти в Тимофеевку.

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