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Эксперт рассказал об уничтожении бригады ВСУ в ДНР

Гагин: бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, перестала существовать
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

110-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшая Великую Новоселку в Донецкой народной республике, была полностью разгромлена. Об этом заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

26 января в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Вооруженные силы страны взяли под контроль поселок Великая Новоселка. Этот населенный пункт был последним крупным рубежом ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Гагин уточнил, что когда подразделение теряет до 60–70% личного состава, сил и средств, то его можно считать полностью уничтоженным.

По его словам, украинская бригада попала в «котел» в Великой Новоселке и понесла крупные потери в ходе штурма Вооруженных сил России.

Гагин добавил, что еще до взятия под контроль поселка украинская бригада «была обескровлена», потому что часть военной техники решением командования ВСУ была переброшена в Курскую область.

Ранее на Западе рассказали, что затмит катастрофу ВСУ в Великой Новоселке.

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