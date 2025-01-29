В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

В Самарской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в мобильном приложении МЧС.

В связи с опасностью атаки дронов население призвали проявлять бдительность.

20 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что над территорией региона дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений не зафиксировали. Губернатор отметил, что ситуация в регионе находится под контролем.

28 сентября в ФСБ исключили, что взрыв на участке железной дороги в Самарской области связан с атакой беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Тверской области.