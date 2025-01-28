За два часа над двумя регионами России уничтожили три беспилотника

Минобороны: над Белгородской и Брянской областями сбили три беспилотника

За более чем два часа над двумя российскими регионами сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 8:15 до 10:40 мск дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник над территорией Брянской области и два — над Белгородской областью.

Утром 28 января средства противовоздушной и радиоэлектронной борьбы также сбили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Смоленске. Губернатор Василий Анохин сообщал, что никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Всего за эту ночь в трех российских регионах сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины. Средства ПВО уничтожили по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и еще один — над Крымом.

Накануне беспилотник сбили в селе Никольское Белгородской области. В результате падения дрона были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов.

Ранее российский FPV-дрон уничтожил пункт управления БПЛА под Дзержинском.