В Тамбовской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Тамбовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Соблюдайте спокойствие!» — говорится в сообщении.

Жителей региона призвали укрыться в безопасном месте, если они увидят дрон.

28 января Минобороны России сообщило, что более чем за два часа над двумя российскими регионами сбили три украинских беспилотника. По данным ведомства, с 8:15 до 10:40 мск дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник над территорией Брянской области и два — над Белгородской областью.

Утром средства противовоздушной и радиоэлектронной борьбы также сбили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Смоленске. Губернатор Василий Анохин сообщал, что никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Тамбовской области снаряд залетел в «Пятерочку» во время ночной атаки БПЛА.