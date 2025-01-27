Рогов заявил о зачистке одного из сел в районе Курахово

Российские военнослужащие выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Новоандреевка, которое находится северо-западнее уже взятого под контроль города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Завершается ее (Новоандреевки. — «Газета.Ru») зачистка», — отметил он.

Также, по словам Рогова, солдаты Вооруженных сил РФ уже вошли в село Андреевка и сейчас ведут бои за него. Данный населенный пункт расположен западнее города Курахово.

6 января 2025 года пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли Курахово под полный контроль. Сражения за город длились около двух месяцев, за это время находившаяся в нем группировка ВСУ потеряла 80% личного состава или более 12 тыс. солдат. Кроме того, российские бойцы вывели из строя порядка трех тысяч единиц техники и вооружения.

По данным ведомства, всего в населенном пункте были сосредоточены 26 батальонов украинских войск общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих. В том числе в боях за Курахово участвовали члены элитных бригад ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин раскрыл число оставшихся в Курахово мирных жителей.