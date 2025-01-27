Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные мешают снабжению ВСУ на Красноармейском направлении

Пушилин: ВС РФ перерезают линии снабжения ВСУ на Красноармейском направлении
close
Телеграм-канал «Пушилин Д.В»

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что российские военные перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении.

«Продолжают перерезаться линии снабжения противника, основная работа последних дней была на исключение возможности логистики украинского режима», — поделился он.

Пушилин уточнил, что российские военные продолжают освобождать населенные пункты на Красноармейском направлении. Также на Кураховском направлении ВС РФ продолжают расширять зону контроля.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Новоандреевка, которое находится северо-западнее уже взятого под контроль города Курахово в Донецкой народной республике.

Также, по словам Рогова, солдаты Вооруженных сил РФ уже вошли в село Андреевка и сейчас ведут бои за него. Данный населенный пункт расположен западнее города Курахово.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин раскрыл число оставшихся в Курахово мирных жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами