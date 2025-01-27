Российские военные мешают снабжению ВСУ на Красноармейском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что российские военные перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении.

«Продолжают перерезаться линии снабжения противника, основная работа последних дней была на исключение возможности логистики украинского режима», — поделился он.

Пушилин уточнил, что российские военные продолжают освобождать населенные пункты на Красноармейском направлении. Также на Кураховском направлении ВС РФ продолжают расширять зону контроля.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Новоандреевка, которое находится северо-западнее уже взятого под контроль города Курахово в Донецкой народной республике.

Также, по словам Рогова, солдаты Вооруженных сил РФ уже вошли в село Андреевка и сейчас ведут бои за него. Данный населенный пункт расположен западнее города Курахово.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин раскрыл число оставшихся в Курахово мирных жителей.