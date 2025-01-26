Украинские СМИ сообщили о взрывах в Староконстантинове

В городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Другие подробности не приводятся.

До этого в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога.

Телеканал ТСН также сообщал о взрывах в Полтавской области Украины. Незадолго до этого стало известно о взрывах в Сумах на юго-востоке Украины, а также в Одесской области, Харькове и Днепре. В последнем городе звуки детонации были слышны уже дважды с разницей в примерно час.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.