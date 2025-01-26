В Одесской области слышны взрывы на фоне воздушной тревоги

В городе Вилково на юге Украины раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует не только в Одесской области, где расположен город, но и еще в девяти регионах республики, в том числе в Киевской области.

До этого украинские СМИ писали о взрывах в Днепре на юго-востоке Украины. Сначала сообщалось об одном на фоне информации о беспилотниках противника в регионе, а потом был зафиксирован повторный взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.