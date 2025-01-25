В Днепре произошел взрыв

«Страна.ua» сообщила о взрыве в Днепре на юго-востоке Украины

В Днепре на юго-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как уточняет «Факты ICTV», в регионе были замечены вражеские беспилотники.

Прошлой ночью в республике зафиксировали взрывы в городах Сумы, Кременчуг и Канев. Через несколько часов взрывы на фоне воздушной тревоги раздались в Киеве, а также в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Утром врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что работа средств ПВО (противовоздушной обороны) привела к повреждению производственного предприятия региона.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.