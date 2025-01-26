В украинских Сумах слышны взрывы

ТСН сообщил о взрывах в Сумах на юго-востоке Украины

В украинских Сумах на юго-востоке страны произошли взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал ТСН.

В ночь на 26 января СМИ уже сообщали о взрывах в Одесской области, Харькове и Днепре. В последнем городе звуки детонации были слышны уже дважды с разницей в примерно час. Прошлой ночью в Сумах тоже произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.