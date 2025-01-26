Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Днепре

«Страна.ua»: в Днепре произошел еще один взрыв

В Днепре на Украине (ранее — Днепропетровск) произошел повторный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Днепре прозвучал еще один взрыв», — сказано в сообщении в Telegram-канале издания, опубликованном в 0:50 мск.

До этого «Страна.ua» сообщало о взрыве в Днепре в 23:38 мск.

В ночь на 25 января на Украине произошли взрывы в городах Сумы, Кременчуг и Канев. Через несколько часов взрывы на фоне воздушной тревоги произошли в Киеве, а также в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Утром врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что работа средств противовоздушной обороны привела к повреждению производственного предприятия региона.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.