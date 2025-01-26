В Харькове произошел взрыв

В Харькове на востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Подробности на данный момент не приводятся.

До этого в Харьковской и ряде других областей Украины была объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось о взрывах в городе Вилково на юге Украины. СМИ также писали о взрывах в Днепре на юго-востоке страны.

25 января координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по району складов беспилотников и расположению солдат Вооруженных сил Украины в пригороде Харькова. По его словам, удар был нанесен в районе Холодной горы Харькова и в городе Берестин Харьковской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.