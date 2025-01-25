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Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех городах Украины

На Украине в Сумах, Кременчуге и Каневе произошли взрывы
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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине в городе Кременчуге Полтавской области и в Сумах произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Сумах и Кременчуге», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:49 по московскому времени.

Кроме того, взрывы прозвучали в городе Канев Черкасской области.

«Канев — взрывы», — отмечается в Telegram-канале ТСН в 1:25.

Какие-либо подробности в настоящее время не приводятся.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время воздушная тревога объявлена в девяти регионах страны: Полтавской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях.

Накануне сообщалось, что российские войска нанесли удар по пункту дислокации инструкторов из Великобритании в городе Бровары — пригороде Киева. По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», подтверждена ликвидация одного британского инструктора, несколько иностранных специалистов получили ранения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее военкоры заявили об ударе «Искандером» по заводу «Искра» в Запорожье.

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