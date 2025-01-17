Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа, достигнутое с движением ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с планом, после утверждения его правительством, стороны прекратят боевые действия с 19 января на 42 дня. Ожидается, что соглашение вступит в силу в воскресенье.

Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

Страны-посредники (Катар, Египет и США) создадут в Каире координационный центр для гарантии выполнения соглашения. На 16-й день перемирия стороны начнут переговоры о втором этапе, который будет включать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Также рассматривается третий этап, предусматривающий обмен останками, восстановление сектора Газа и снятие блокады.

Это второе перемирие с начала конфликта: первое, заключенное в ноябре 2023 года, продержалось шесть дней.

Вечером 16 января представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, Соединенных Штатов и Катара официально подписали в Дохе соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.