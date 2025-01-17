Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников

WP: Нетаньяху может возобновить войну в Газе после первого этапа сделки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал своим союзникам в коалиции, что война в секторе Газа может возобновиться после завершения первого этапа сделки с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Правительство Израиля 16 января отложило решающее голосование по соглашению с ХАМАС, поскольку израильский премьер продолжал сложные переговоры с крайне правыми членами своей собственной коалиции, которые настаивали на продолжении боевых действий, пишет WP.

«По словам трех человек, знакомых с ходом переговоров, за закрытыми дверями Нетаньяху обещал своим крайне правым союзникам, что война может возобновиться после начальной фазы, в ходе которой ХАМАС должен постепенно освободить 33 заложника в обмен на освобождение более 1000 палестинских заключенных», — говорится в материале.

Вторая фаза прекращения огня подразумевает вывод израильских войск из сектора Газа. Если прекращение огня будет нарушено до нее, то почти половина заложников, многие из которых являются израильскими военнослужащими, останутся в плену, отмечает издание.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и лидер партии «Оцма ехудит» 16 января заявил, что партия подаст заявление на выход из правительства в случае утверждения сделки, которая, по его мнению, недопустима.

До этого Al Arabiya сообщал, что стороны конфликта подписали соглашение о прекращении огня.

Ранее Израиль обвинил ХАМАС в отказе от пунктов сделки по сектору Газа.