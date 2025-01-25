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ХАМАС освободит заложницу, из-за которой Израиль не пускает палестинцев на север Газы

В ХАМАС заявили, что освободят пленную Арбель Йехуд 1 февраля
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Mohammed Salem/Reuters

Палестинская группировка ХАМАС 1 февраля освободит заложницу Арбель Йехуд, из-за которой Израиль не хочет пускать палестинцев на север сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в группировке.

«Группировка проинформировала посредников о том, что Арбель Йехуд жива и будет освобожден в следующую субботу», — говорится в сообщении.

До этого в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля говорилось, что страна не допустит возвращения палестинцев в северную часть Газы, пока не будет решен вопрос об освобождении заложников.

25 января ХАМАС передал Международному комитету Красного Креста четырех израильских заложниц. Процесс передачи состоялся на площади Палестины в Газе.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал это и выразил надежду на скорейшее вызволение россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина.

Ранее ХАМАС и Израиль заявили о начале режима прекращения огня в секторе Газа.

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