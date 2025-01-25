Посол РФ в Израиле высказался об освобождении четырех израильтянок из Газы

Посол РФ в Израиле Викторов: ожидаем освобождения из плена Труфанова и Харкина

Посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение четырех израильских заложниц из плена палестинского движения ХАМАС и выразил надежду на скорейшее вызволение россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Telegram-канале.

«Со своей стороны ожидаем освобождения в ближайшее время до сих пор удерживаемых в заложниках российского гражданина А. Труфанова и уроженца Донбасса, сына российской гражданки М. Харкина», — сказал дипломат.

Несколько часов назад стало известно, что ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц. В настоящий момент девушки направляются к израильским военным на территории сектора Газа.

17 января газета The Times of Israel сообщила, что россиянин Александр Труфанов фигурирует в списке 33 заложников, которых планируется освободить в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заключенного между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

В ноябре сообщалось, что всего в плену в Газе остаются двое россиян: Труфанов и уроженец Донецка Максим Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.