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Россиянин Труфанов попал в список заложников, которых должен освободить ХАМАС

TOI: в списке заложников, освобождаемых ХАМАС, есть россиянин Труфанов
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Посольство Израиля в России/Telegram

Россиянин Александр Труфанов фигурирует в списке 33 заложников, которых планируется освободить в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заключенного между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Об этом пишет газета The Times of Israel (TOI).

«Список не в порядке освобождения и не указывает на состояние заложников. Израиль считает, что большинство из 33 живы», — говорится в публикации.

Соглашение, о котором идет речь, было заключено 15 января между ХАМАС и Израилем. Конфликтующие стороны подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня, а также о перемирии, которое продлится 42 дня и об обмене пленными.

На следующий день заместитель главы МИД России Михаил Богданов провел телефонные разговоры с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и председателем ХАМАС за рубежом Халедом Машаалем. В ходе диалога была подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении Труфанова из плена ХАМАС.

В ноябре сообщалось, что всего в плену в Газе остаются двое россиян: Труфанов и уроженец Донецка Максим Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Палестине оценили роль России в прекращении огня в секторе Газа.

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