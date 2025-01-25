ХАМАС передал Красному Кресту еще четырех заложниц

Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) еще четырех израильских заложниц. Об этом сообщает телеканал Al Aqsa.

По информации канала, процесс состоялся на площади Палестины в городе Газа.

Об освобождении заложников накануне сообщало военное крыло ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама». По его данным, обмену подлежали военнослужащие Карина Ариев, Даниэла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. В тот же день члены палестинского движения передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц.

Ранее израильская армия заявила об угрозах в секторе Газа.