Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС передал Красному Кресту еще четырех заложниц

Al Aqsa: ХАМАС передал МККК еще четырех израильских заложниц
close
Dawoud Abu Alkas/Reuters

Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) еще четырех израильских заложниц. Об этом сообщает телеканал Al Aqsa.

По информации канала, процесс состоялся на площади Палестины в городе Газа.

Об освобождении заложников накануне сообщало военное крыло ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама». По его данным, обмену подлежали военнослужащие Карина Ариев, Даниэла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. В тот же день члены палестинского движения передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц.

Ранее израильская армия заявила об угрозах в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами