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Израильская армия заявила об угрозах в секторе Газа

ЦАХАЛ сообщил об угрозах своим военным в секторе Газа
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Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля заявила об угрозах своим военнослужащим в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«На юге сектора Газа войска ЦАХАЛ, действующие в этом районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, выявили несколько вооруженных подозреваемых, которые представляли угрозу для солдат», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что израильские военные действовали в этом районе, чтобы ликвидировать террориста.

Кроме того, в нескольких районах по всему сектору Газа были обнаружены подозрительные лица в масках, приближавшиеся к солдатам ЦАХАЛа. В результате израильские военные сделали предупредительные выстрелы, отметили в ведомстве.

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что готовы полностью соблюдать условия соглашения о прекращении огня, чтобы вернуть заложников, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить любую угрозу солдатам ЦАХАЛа.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня. Бои были остановлены в рамках сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

В тот же день члены ХАМАС передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц. После этого Израиль освободил 90 палестинских заключенных. В первую партию попали 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима.

Как заявляли в ХАМАС, второй раунд обмена между Израилем и движением состоится 25 января.

Ранее в МИД Израиля сообщили, что одна из освобожденных заложниц вернулась без пальцев.

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