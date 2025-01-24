ХАМАС вернет Израилю еще четырех заложниц

Палестинское движение ХАМАС обещает вернуть Израилю еще четырех заложников в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

«В рамках соглашения об обмене мы решили 25 января освободить военнослужащих Карину Ариев, Даниэлу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг», — говорится в заявлении ХАМАС.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. В тот же день члены палестинского движения передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.