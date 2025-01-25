Генштаб ВСУ сообщил о тяжелой ситуации на поле боя

Ситуация в зоне боевых действий продолжает быть напряженной для украинских военных. Об этом информировал генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram.

«Ситуация на фронте остается тяжелой», — говорится в публикации.

23 января руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на данный момент ситуация на фронте для Киева сложная. По словам Ермака, в частности это касается восточного направления, а также Курской области.

По мнению полковника австрийских вооруженных сил Маркуса Райснера, наступление российских войск имеет устойчивый прогресс, особенно в Донбассе. Каждый день будет захватываться несколько квадратных километров, поэтому время для Украины истекает. Райснер добавил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина станет самой важной встречей в ближайшие несколько недель или месяцев.

Ранее Трампа призвали арестовать зарубежные счета Зеленского.