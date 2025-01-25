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Австрийский полковник заявил, что у ВСУ все меньше времени для изменения ситуации

Полковник Райснер: ВС РФ продвигаются вперед, время для Украины истекает
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Stringer/Reuters

Наступление российских войск имеет устойчивый прогресс, особенно в Донбассе. Каждый день будет захватываться несколько квадратных километров, поэтому время для Украины истекает, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью телеканалу ZDF.

«Парадокс на данный момент заключается в том, что, на мой взгляд, мы ближе, чем когда-либо, к возможному решению этой войны, но возможность эскалации также больше, чем когда-либо прежде», — считает он.

По словам полковника, Россия наступает, и в данный момент Украина проигрывает в конфликте.

Райснер добавил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина станет самой важной встречей в ближайшие несколько недель или месяцев.

22 января швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что ситуация для ВСУ в последние дни резко ухудшилась в Великой Новоселке, Часове Яре и Покровске.

Ранее Марочко сообщил о тяжелых боях на западе ЛНР.

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