Наступление российских войск имеет устойчивый прогресс, особенно в Донбассе. Каждый день будет захватываться несколько квадратных километров, поэтому время для Украины истекает, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью телеканалу ZDF.

«Парадокс на данный момент заключается в том, что, на мой взгляд, мы ближе, чем когда-либо, к возможному решению этой войны, но возможность эскалации также больше, чем когда-либо прежде», — считает он.

По словам полковника, Россия наступает, и в данный момент Украина проигрывает в конфликте.

Райснер добавил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина станет самой важной встречей в ближайшие несколько недель или месяцев.

22 января швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что ситуация для ВСУ в последние дни резко ухудшилась в Великой Новоселке, Часове Яре и Покровске.

Ранее Марочко сообщил о тяжелых боях на западе ЛНР.