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Глава офиса Зеленского оценил ситуацию на фронте

Глава офиса Зеленского Ермак признал сложную для Киева обстановку на фронте
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Global Look Press

Руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на данный момент ситуация на фронте для Киева сложная. Об этом он рассказал американскому телеканалу CNBC.

По словам Ермака, ситуация на фронте для Украины тяжелая и напряженная, в частности это касается восточного направления, а также Курской области.

«В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке и также в Курской области, где мы все еще остаемся... Да, это сложная ситуация», — прокомментировал глава президентского офиса.

Ермак отметил, что ситуация для ВСУ усложняется из-за недостаточного оснащения бригад.

До этого президент Украины заявил, что в стране должен победить Трамп, а не Путин. Он призвал сформировать совместный план действий, прежде чем начинать переговоры с Россией о завершении конфликта. По его словам, такое развитие событий будет в интересах США, Европейского союза, Украины и ее народа.

Ранее британские журналисты раскритиковали речь Зеленского в Давосе.

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