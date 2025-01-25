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Трампа призвали арестовать зарубежные счета Зеленского

Депутат Госдумы Шеремет призвал Трампа арестовать зарубежные счета Зеленского
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Bernadett Szabo/Reuters

Власти США должны арестовать зарубежные активы и счета президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает зарабатывать на конфликте. С таким призывом выступил депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, слова которого передает РИА Новости.

«Если Дональд Трамп действительно хочет остановить военный конфликт между Украиной и Россией, спровоцированный Западом, то для этого потребуется лишь небольшое усилие — арест зарубежных активов и многомиллиардных счетов Зеленского», — отметил Шеремет.

По его словам, Зеленский заинтересован в продолжении военных действий, поскольку это дает возможность ему и его окружению обогащаться.

24 января глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Трамп должен обратить внимание на Владимира Зеленского и призвать снять все препятствия для сделок, а не сыпать угрозами в адрес РФ по поводу переговоров об урегулировании на Украине.

Накануне Трамп заявил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США допустили, что ЦРУ формирует представление Трампа об Украине.

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