Названа возможная цель налета БПЛА на Смоленск

Целью атаки беспилотников на Смоленск мог быть авиационный завод в Заднепровском районе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации Telegram-канала, именно в этом районе города звучит большая часть взрывов.

В 00:41 губернатор Смоленской области Василий Анохин написал о режиме опасности атаки беспилотников в регионе. Он призвал жителей сохранять спокойствие в случае работы системы ПВО (противовоздушной обороны) и избегать открытых пространств. Вскоре смоляне сообщили, что после 00:50 слышали от трех до семи взрывов. Они утверждали, что беспилотники движутся к нефтеперерабатывающему заводу в Ярцево.

По предварительным данным, уничтоженные БПЛА упали за жилой многоэтажкой на гаражи и рядом с больницей в Заднепровском районе, а также на крышу многоэтажки на Автозаводской улице. В городе на фоне налета дронов начались перебои с электричеством. Атака БПЛА на область продолжается.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить РЭБ.