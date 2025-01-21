Электричество отключилось в Смоленске на фоне атаки БПЛА

Электричество отключилось в нескольких многоэтажных домах в Смоленске на фоне массированной атаки украинских беспилотников, также пропало водоснабжение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

К одному из домов, в который влетел дрон, прибыли несколько бригад скорой помощи и пожарные.

По предварительным данным Mash, целью атаки является Смоленский авиационный завод, который находится в Заднепровском районе города. По его информации, один из БПЛА упал рядом с больницей в этом же районе города.

В ночь на 21 января в Смоленской области была объявлена угроза атаки беспилотников. Над Смоленском работала система ПВО.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей писал, что после 00:50 мск произошло от трех до семи взрывов. По словам очевидцев, беспилотники движутся к нефтеперерабатывающему заводу в Ярцево.

Ранее силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области.