Украинский беспилотник упал рядом с больницей в Смоленске

Mash: дрон ВСУ упал рядом с больницей в Заднепровском районе Смоленска

Украинский беспилотник упал рядом с больницей в Заднепровском районе Смоленска. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

«Один из дронов ВСУ упал рядом с клинической больницей в Заднепровском районе Смоленска», — пишет Mash.

Канал отмечает, что местные слышали около десяти взрывов, атака БПЛА на город продолжается.

По предварительным данным Mash, целью атаки является Смоленский авиационный завод, который также находится в Заднепровском районе города.

В ночь на 21 января в Смоленской области была объявлена угроза атаки беспилотников. Над Смоленском работала система ПВО.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей писал, что после 00:50 мск произошло от трех до семи взрывов. По словам очевидцев, беспилотники движутся к нефтеперерабатывающему заводу в Ярцево.

Ранее силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области.