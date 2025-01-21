Украинские дроны продолжают атаковать территорию Смоленской области

В Смоленской области продолжается атака украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что в областном центре работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Анохин призвал население сохранять спокойствие и избегать открытых пространств. Он напомнил, что при обнаружении обломков сбитых дронов, следует не приближаться к ним, а сразу же проинформировать экстренные службы.

В 00:41 губернатор написал о режиме опасности атаки беспилотников в Смоленской области.

18 января территорию Смоленской области попытались атаковать пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Они были ликвидированы на территории Починковского района средствами радиоэлектронной борьбы российского министерстве обороны.

Ранее военный эксперт назвал цель атаки украинских дронов на регионы РФ.