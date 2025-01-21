Жители Смоленска сообщили о падении обломков БПЛА в городе

В Заднепровском районе Смоленска был ликвидирован дрон ВСУ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам жителей города, обломки БПЛА упали за жилой многоэтажкой на гаражи, а налет беспилотников все еще продолжается.

Как писал Telegram-канал, первый сбитый беспилотник рухнул на крышу многоэтажки на Автозаводской улице. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

В 00:41 губернатор Смоленской области Василий Анохин написал о режиме опасности атаки беспилотников в регионе. Он призвал жителей сохранять спокойствие в случае работы системы ПВО (противовоздушной обороны) и избегать открытых пространств. Вскоре смоляне сообщили, что после 00:50 слышали от трех до семи взрывов. Они утверждали, что беспилотники движутся к нефтеперерабатывающему заводу в Ярцево.

Ранее российский «Князь Вандал» серийно пошел на фронт.