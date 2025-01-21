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Жители Смоленска сообщили о взрывах и БПЛА над городом

SHOT: над Смоленском прогремела серия взрывов
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Евгений Биятов/РИА Новости

Над Смоленском прогремела серия взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали, что после 00:50 слышали от трех до семи взрывов. По их словам, беспилотники движутся к нефтеперерабатывающему заводу в Ярцево.

Как уточняет Telegram-канал, предварительно, над городом сбивают воздушные цели. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В 00:41 губернатор Василий Анохин написал о режиме опасности атаки беспилотников в Смоленской области. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие в случае работы системы ПВО (противовоздушной обороны) и избегать открытых пространств. Во время режима опасности атаки БПЛА тем, кто в доме, нужно перейти в помещение без окон. На улице следует укрыться в ближайшем здании, подземном переходе, паркинге или под деревьями. Анохин напомнил, что нельзя распространять информацию о дронах и приближаться к их обломкам. О них нужно незамедлительно сообщить экстренным службам по телефону 112.

Ранее на Украине заметили новый американский дрон.

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