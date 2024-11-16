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WSJ сообщила, что ВСУ получили дроны, способные обходить РЭБ

WSJ: ВСУ получили дроны, способные обходить российские системы РЭБ

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Ashley Chan/Global Look Press

Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились дроны, которые способны преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В статье говорится, что поставщики наращивают производство дронов с компьютерным управлением, «которые дешевы и не поддаются электронному подавлению». Отмечается, что подобные «роботы» со встроенными компьютерами, разработанными американской Auterion и рядом украинских фирм, уже используются на фронте и скоро «заполонят» все небо на поле боя.

Издание пишет, что автономные беспилотники со встроенным автопилотом, вероятно, смогут преодолеть серьезное препятствие, в виде российских систем радиоэлектронной борьбы.

До этого сообщалось, что российская компания «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработала систему подавления FPV-дронов. Мобильная система подавления FPV-дронов «ПРЕС» разработана для защиты машин скорой помощи, автобусов, грузовиков, внедорожников и легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России создали специальную защиту от дронов для автомобилей чиновников.

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