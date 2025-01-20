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В Кировском районе Казани нашли обломок беспилотника

Mash: в Казани около жилого дома нашли обломок дрона
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Телеграм-канал «Mash Iptash»

В Казани возле жилого дома обнаружили осколок беспилотника. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Канал опубликовал видео, на котором прохожий снял лежащий в снегу предмет. По словам очевидцев, сначала осколок дрона попал на крышу жилого дома на улице Можайского, а затем упал возле подъезда.

В Казани утром 20 января ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленные предприятия. По данным пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова, был принят комплекс мер по защите Казани и всего региона. В результате все вражеские дроны были обезврежены. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Позже Минобороны РФ подтвердило, что средства противовоздушной обороны сбили дрон над Татарстаном.

Из-за атаки дрона пассажирский самолет RWZ1512, вылетевший из Ташкента, не смог приземлиться в международном аэропорту Казани — представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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