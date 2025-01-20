В Британии заявили, что Киев хочет добиться преимущества на поле боя

Власти Украины намерены добиться преимущества на поле боя и пытаются убедить команду избранного президента США Дональда Трампа, что принуждение Киева к переговорам с Москвой без достижения весомых успехов на фронте станет ошибкой. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский «изо всех сил» хочет доказать Трампу, что Киеву необходимо время и поддержка усилий в глубине России. При этом планы команды избранного президента США по завершению конфликта в короткие сроки вызвали на Украине «глубокую обеспокоенность», отмечается в публикации.

«Сомнительно, что призывы Украины найдут отклик у новой администрации США», — добавили авторы статьи.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США могут наказать Зеленского за отказ от переговоров лишением его возможности эмигрировать. По его мнению, США могут не выдать украинскому лидеру документы для переезда в Соединенные Штаты.

16 января Зеленский сообщил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию. Он также заявил о необходимости предоставить Украине «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для России». По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

До этого Трамп отметил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

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