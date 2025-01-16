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Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине в 2025 году

Зеленский заявил о шансе завершить конфликт в 2025 году благодаря Трампу
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Valentyn Ogirenko/Reuters

В 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сможет «надавить» на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.

«Трамп очень хочет закончить войну <...> Он способен надавить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай <...> Трамп может заставить [Россию остановиться]. Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины, и он должен принудить Путина к дипломатии, чтобы завершить эту войну», — сказал Зеленский.

Он также заявил о необходимости предоставить Украине «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для России». По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

6 января Зеленский заявил, что готов уже в конце месяца обсуждать с Трампом любые вопросы, касающиеся поддержки Украины и мирных переговоров.

В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что российские власти готовы к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но они должны учитывать реальную обстановку «на земле».

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп не станет бросать Украину.

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