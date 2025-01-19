Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США могут давить на Зеленского через паспорта

США могут наказать президента Украины Владимира Зеленского за отказ от переговоров лишением его возможности эмигрировать. Таким мнением на YouTube-канале Judging Freedom поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его мнению, США могут не выдать украинскому лидеру документы для переезда в Соединенные Штаты.

«Если он хочет иметь паспорт или билет, чтобы приехать в Соединенные Штаты, то США могут его обуздать. Либо он содействует, либо никакой визы, никакого паспорта», — сказал экс-сотрудник ЦРУ.

Другой мерой, считает эксперт, может стать высылка всех американских агентов и военных специалистов из Украины, чтобы надавить на украинские элиты и заставить согласиться на переговоры.

До этого украинская журналистка Диана Панченко заявила, что команда Трампа готовит санкции против окружения Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. По ее мнению, санкции против окружения украинского президента могут сделать его более сговорчивым для переговоров.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.