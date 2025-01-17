Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается доказать своим хозяевам, что его режим еще способен воевать. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что Зеленский игнорирует продолжающееся обрушение восточного фронта.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область», — сказал дипломат.

До этого Небензя говорил, что жители Украины не хотят воевать за Владимира Зеленского, узурпировавшего власть и запретившего проводить любые выборы.

Он добавил, что для Запада наиболее выгодной стратегией будет осознать это как можно быстрее — в том числе и для блага украинцев.

Также депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявлял, что Зеленский после инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа будет пытаться сорвать мирные переговоры.

Ранее киевский блогер сбежал с Украины после получения повестки.