Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка на юге Донецкой народной республики практически заблокирована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным ТАСС, с освобождением Времевки практически заблокирована группировка ВСУ в Великой Новоселке. Благодаря этому российские силы смогли пройти вглубь обороны противника.

17 января российские солдаты подняли флаг страны в селе Времевка и закрепились на занятых позициях. На следующий день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что военнослужащие приступили к зачистке населенного пункта от украинских бойцов.

18 января министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка, расположенные на территории Донецкой народной республики

По данным Минобороны РФ, в боях за Времевку принимали участие подразделения группировки российских войск «Восток».

Ранее сообщалось о переходе «львиной доли» Часова Яра под контроль ВС РФ.