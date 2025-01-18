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ВС РФ начали зачистку Времевки от ВСУ

Рогов: российские войска начали зачистку Времевки в ДНР от ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Времевки в Донецкой народной республике, началась зачистка села. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Накануне чиновник заявлял, что российские военные подняли флаг России в селе Времевка, продвинулись и закрепились на позициях.

По его словам, в настоящее время идет полная зачистка населенного пункта от остатков украинских военных.

Времевское направление проходит между Запорожской областью и ДНР. Село Времевка находится юго-западней Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт украинских войск.

До этого стало известно, что подразделения группировки российских войск «Восток» продвигаются в глубину обороны ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю взяли под контроль восемь сел в зоне СВО.

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