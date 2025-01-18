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Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

Минобороны РФ: военные взяли под контроль Времевку и Петропавловку в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка, расположенные на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в боях за Времевку принимали участие подразделения группировки российских войск «Восток». В настоящее время они продолжают продвигаться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петропавловка», — уточняется в заявлении.

17 января российские солдаты подняли флаг страны в селе Времевка и закрепились на занятых позициях. На следующий день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что военнослужащие приступили к зачистке населенного пункта от украинских бойцов.

Позже стало известно, что военные Вооруженных сил РФ выбили украинских солдат с большей части позиций в селе Времевка. Как рассказали в российских силовых структурах, группировка ВСУ на этом участке фронта лишилась большого количества бойцов. В том числе речь идет о членах элитных подразделений.

Ранее военный эксперт рассказал, что ВС РФ контролируют «львиную долю» территории донецкого города Часов Яр.

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