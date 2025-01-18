Стало известно о переходе «львиной доли» Часова Яра под контроль ВС РФ

Российские бойцы контролируют значительную часть города Часов Яр, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы РФ добились существенных успехов на данном участке фронта.

«Львиная доля населенного пункта уже перешла под контроль российских войск. <...> В целом динамика очень положительная», — рассказал источник агентства.

Как отметил Марочко, военнослужащим страны удалось «очень серьезно» закрепиться в южной части города. При этом и на северо-востоке Часова Яра наблюдаются «серьезные успехи» ВС РФ.

Эксперт добавил, что российские подразделения продвигаются не только в черте населенного пункта, но и в его окрестностях. В ходе боевых действий они взяли под контроль одну из основных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе — огнеупорный завод.

«Противник пытается сейчас еще наносить нам какие-то огневые поражения, уже находясь за пределами населенного пункта, <...> но в целом могу сказать, что сопротивление украинских боевиков сломлено», — резюмировал специалист.

14 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ вытеснили украинские формирования с территории огнеупорного завода в Часовом Яре. В результате бойцы ВСУ были отброшены в частный сектор.

Ранее российские солдаты с помощью дронов уничтожили командные пункты ВСУ в Часовом Яре.