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Трамп выдвинул кандидата в министры ВВС США

Трамп выдвинул Троя Майнка на пост министра ВВС США
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Carlos Barria/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Троя Майнка в качестве кандидата на пост министра военно-воздушных сил (ВВС) страны. Об этом будущий глава Белого дома сообщил на своей странице в Truth Social.

Трамп подчеркнул, что Майнк является патриотом и ветераном, понимающим стратегические вызовы, стоящие перед ВВС.

Избранный президент США добавил, что опыт и преданность стране сделают Майнка «выдающимся лидером».

До этого Трамп пообещал «вернуть Голливуд к свету» и назначил трех актеров — Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне — своими послами в столице американской киноиндустрии.

Также в аккаунте кампании Трампа опубликовали его официальный портрет для инаугурации.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует разрешить конфликт на Украине с помощью санкций.

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