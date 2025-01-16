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Трамп пообещал вернуть Голливуд к свету

Трамп пообещал вернуть Голливуд к свету и назначил трех актеров своими послами
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AP Photo

Избранный президент США Трамп пообещал «вернуть Голливуд к свету» и назначил трех актеров — Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне — своими послами в столице американской киноиндустрии. Об этом он рассказал в своей социальной сети Truth Social.

Самому младшему из трех актеров — Мелу Гибсону, известному по роли Иисуса из Назарета в культовом фильме 2004 года «Страсти Христовы», — 69 лет. Недавно он потерял дом при пожаре в Голливуде. Старшему из трех выбранных Трампом голливудских звезд, отцу Анджелины Джоли Джону Войту, 86 лет, однако он продолжает сниматься в кино, сыграв в картинах 2023 и 2024 года «Милосердие» и «Мегалополис». В 1978 году актер получил «Оскар» за роль Люка Мартина в фильме «Возвращение домой». Также он играл Ноя в фильме «Ноев ковчег» 1999 года.

78-летний Сильвестр Сталлоне известен как исполнитель главных ролей в циклах боевиков «Рэмбо», «Рокки» и «Крид». Актер также продолжает сниматься в кино, последняя картина с его участием «Аларум» вышла на экраны 16 января 2025 года.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Сильвестр Сталлоне вышел в свет с женой и тремя дочерьми.

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