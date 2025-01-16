Опубликован официальный портрет Трампа для инаугурации

Официальный аккаунт кампании избранного президента США Дональда Трампа в соцсети X опубликовал его инаугурационный портрет.

«Сорок седьмой», — говорится в посте, сопровождающем фотографию.

Пользователи X сравнили портрет с тем, что был сделан во время первого президентского срока республиканца. Они подметили, что на новом снимке Трамп больше не улыбается и выглядит хмурым.

Кроме того, пользователи сравнили оба портрета с фотографиями героя южнокорейского телесериала «Игра в кальмара» Сон Ки Хуна перед «играми» в первом и во втором сезонах. Главный герой на снимках также перестал улыбаться, когда очутился на «играх» во второй раз.

Накануне стало известно, что Секретная служба США наняла частную охранную компанию для инаугурации Дональда Трампа.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто из бывших первых леди США нарушит традицию и не появится на инаугурации Трампа.