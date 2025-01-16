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Трамп планирует разрешить конфликт на Украине с помощью санкций

Команда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции
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Evan Vucci/AP

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Основным компонентом этой санкционной стратегии названо возможное смягчение или увеличение давления на российский нефтегазовый сектор — в качестве меры, которая может побудить РФ к переговорам по Украине, названо возможное повышение потолка цен на российскую нефть. При этом снять часть санкций с России Трамп сможет, вероятно, не ранее весны из-за предпринятых администрацией уходящего президента США Джо Байдена контрмер. При этом в случае усиления давления на российских производителей и поставщиков нефти имплементация стратегии Трампа может привести к росту цен на топливо во всем мире.

До этого политолог Дудчак заявил, что Путин и Трамп могут обсудить «Северный поток» на анонсированной встрече.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее пналитик Меркурис предупредил Трампа, что цели Путина на Украине изменились.

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