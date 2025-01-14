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Аэропорт Пензы вернулся к штатному режиму работы

В аэропорту Пензы сняли ограничения на полеты
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Введенные ранее ограничения на работу аэропорта Пензы сняты, авиарейсы возобновлены. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на директора аэропорта Юрия Осколкова.

Помимо пензенской воздушной гавани, ограничения вводили в аэропортах Ульяновска, Казани и Саратова. Затем воздушные суда временно перестал принимать и выпускать аэропорт Нижнекамска — ограничения там начали действовать в 08:35 мск.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заявляли в Росавиации.

По данным SHOT, в ночь на вторник над регионами РФ сбили более 200 беспилотников ВСУ. Сообщалось, что российские регионы подверглись самой массированной атаке дронов с начала года. Вражеские БПЛА ликвидировали в Татарстане, Орловской, Тульской, Саратовской и Воронежской областях.

Ранее стало известно, что в Энгельсе начались проблемы с водоснабжением после атаки беспилотников.

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