Аэропорт Пензы вернулся к штатному режиму работы

В аэропорту Пензы сняли ограничения на полеты

Введенные ранее ограничения на работу аэропорта Пензы сняты, авиарейсы возобновлены. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на директора аэропорта Юрия Осколкова.

Помимо пензенской воздушной гавани, ограничения вводили в аэропортах Ульяновска, Казани и Саратова. Затем воздушные суда временно перестал принимать и выпускать аэропорт Нижнекамска — ограничения там начали действовать в 08:35 мск.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заявляли в Росавиации.

По данным SHOT, в ночь на вторник над регионами РФ сбили более 200 беспилотников ВСУ. Сообщалось, что российские регионы подверглись самой массированной атаке дронов с начала года. Вражеские БПЛА ликвидировали в Татарстане, Орловской, Тульской, Саратовской и Воронежской областях.

Ранее стало известно, что в Энгельсе начались проблемы с водоснабжением после атаки беспилотников.